Barcelona en busca de dos argentinos

El FC Barcelona está en la búsqueda de nuevos defensores centrales debido a una serie de lesiones que han afectado a su línea defensiva. Ronald Araujo, Jules Koundé y Andreas Christensen han sido algunos de los jugadores que se han visto limitados en su participación por problemas físicos, lo que ha llevado a la directiva a priorizar este refuerzo.

Entre las opciones que se contemplan se encuentran el argentino Marcos Senesi y Nicolas Otamendi. Senesi, de 28 años y actualmente en el Bournemouth de la Premier League, es monitorizado por varios equipos italianos debido a su condición de jugador nacional, lo que podría facilitar su inscripción sin ocupar un cupo de extranjero.

Por otro lado, Otamendi, de 37 años, ha mostrado un destacado rendimiento en Portugal y ha extendido su contrato hasta 2025, con la posibilidad de quedar libre en 2026. Su experiencia podría ser un refuerzo inmediato para el equipo.

Además de estos dos nombres, el Barcelona analiza a otros defensores como Pau Torres (Aston Villa), Diogo Leite (Unión Berlín), Axel Disasi (Chelsea) y Nathan Ake (Manchester City), mientras busca soluciones para su crisis defensiva.