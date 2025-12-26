Dolor en Brasil: a los 18 años, murió la campeona juvenil de gimnasia rítmica

Isabelle Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica en 2021, falleció a los 18 años el 24 de diciembre, horas antes de la Nochebuena. La noticia fue compartida por la Federación Paranaense de Gimnasia, que expresó su dolor y solidaridad con familiares, amigos y compañeros.

Marciniak perdió la vida debido a la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. Su velorio se llevará a cabo el jueves en Araucária, su ciudad natal, en la región metropolitana de Curitiba, donde también será enterrada.

En un comunicado en redes sociales, la Federación destacó: “Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de formación y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”.

La atleta había logrado numerosos títulos a nivel regional y nacional, incluyendo la medalla de oro en el Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica en 2021, donde también obtuvo plata en la disciplina de cinta y oro en la prueba con la pelota. Su último éxito fue en 2023, cuando se proclamó campeona en trío adulto con el Club Agir de Curitiba.

