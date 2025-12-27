El impacto de la nutrición infantil en la microbiota

La nutrición infantil es crucial para el desarrollo a largo plazo de los niños, según especialistas en el área. Asegurar una microbiota diversa y saludable durante los primeros 1000 días de vida es considerado por los expertos como una inversión en el futuro de los individuos y de la sociedad en su conjunto.

El grupo PROFENI, que agrupa a pediatras, nutricionistas, gastroenterólogos pediátricos y químicos, se centra en mejorar la nutrición infantil. Durante los últimos años, ha trabajado en campañas de comunicación y educación alimentaria para concienciar sobre la importancia de los alimentos con microorganismos vivos y su papel en la salud.

Los probióticos, microorganismos beneficiosos presentes en ciertos alimentos, contribuyen a una microbiota saludable. Aunque en Argentina el consumo de estos alimentos, especialmente el yogur, aún es bajo, el nutricionista Sergio Britos, director de CEPEA y miembro de PROFENI, enfatiza la necesidad de aumentar su ingesta. El yogur, alimento fermentado con microorganismos vivos, es fundamental para la salud intestinal.

La misión de PROFENI incluye informar a padres y cuidadores sobre prácticas nutricionales que fomenten hábitos alimentarios saludables en el hogar. Invertir en una microbiota robusta desde la infancia, a través de una dieta consciente que incluya yogur, es esencial para un desarrollo y una vida adulta más saludables.