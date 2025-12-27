Un proyecto tan extraño como real surgió en medio del desierto

En 2005, Zaq Landsberg adquirió dos hectáreas de tierra deshabitada en el desierto de Utah por 610 dólares a través de eBay. Cansado de la vida urbana, surgió la idea de convertir ese terreno en una nación soberana llamada Zaqistan.

"Compré la tierra después del huracán Katrina, en tiempos difíciles para el país. Pensé: 'Yo puedo gobernar un país mucho mejor que estos payasos'", comentó Landsberg, quien eligió como lema de su nación "algo de la nada".

Landsberg visita Zaqistan un par de veces al año, donde ha añadido monumentos artísticos como un arco de la victoria, una cama de flores de plástico y un domo, que fue destruido por el viento. La nación también cuenta con una casilla de vigilancia y, a través de su sitio web, vende pasaportes auténticos por 40 dólares. Actualmente, no hay planes para construir viviendas, dado que la fuente de agua más cercana se encuentra a 60 millas del lugar.