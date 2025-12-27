Zelensky busca apoyo europeo

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se comunicó por teléfono con varios líderes internacionales, incluyendo al canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen, el primer ministro estonio Kristen Michal, el presidente finlandés Alexander Stubb, el primer ministro canadiense Mark Carney y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Estas gestiones diplomáticas preceden el viaje de Zelensky a Florida, donde se reunirá con el expresidente Donald Trump el 28 de diciembre. Según CNN, la reunión tiene como objetivo principal discutir un plan de paz de 20 puntos elaborado por funcionarios ucranianos y estadounidenses.

Zelensky ha enfatizado la necesidad de cooperación internacional para lograr la paz, señalando en redes sociales que "Rusia está remoloneando" en las negociaciones y reafirmando el compromiso de Ucrania para preparar los documentos necesarios con prontitud.

El encuentro en Florida se centrará en la obtención de garantías de seguridad bilaterales de Estados Unidos y en explorar un acuerdo económico. Funcionarios estadounidenses se mostraron optimistas sobre el resultado del encuentro, aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la cita.

Entre los temas discutidos se incluye la posible retirada de tropas ucranianas de áreas no ocupadas en la región de Donetsk, siguiendo un principio de reciprocidad con Rusia, así como la conversión de esos territorios en zonas económicas libres.

Por su parte, el Kremlin aún no ha decidido su respuesta a las propuestas ucranianas. El portavoz Dmitri Peskov informó que un asesor de política exterior de Vladimir Putin se ha reunido con representantes de la administración Trump después de recibir la última propuesta de Kiev, aunque no se han hecho públicos los resultados.

Las autoridades rusas exigen la retirada total de las tropas ucranianas del Donbás, lo que implicaría ceder el territorio a Rusia. Zelensky, en cambio, sostiene que cualquier cambio en las fronteras debe ser decidido por referéndum por el pueblo ucraniano. Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos y Europa esperan que la reunión en Florida marque un avance significativo en la resolución del conflicto.