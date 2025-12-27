Nikola Jokic rompió un récord histórico de la NBA

A pesar de las festividades navideñas, la NBA captó la atención de los aficionados con un emocionante partido entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves. Los Nuggets se impusieron 142-138 en un duelo marcado por la actuación estelar de Nikola Jokic.

El serbio brilló en la cancha, logrando un récord histórico al acumular 56 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes. Con esta hazaña, Jokic se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar tales cifras.

Además, el jugador, conocido como "El Joker", se unió a la exclusiva lista de basquetbolistas que han logrado un triple-doble en un día de Navidad, sumándose a leyendas como Oscar Robertson y Russell Westbrook.

A sus 30 años, Jokic se perfila como el principal candidato para el premio MVP de la temporada, buscando su cuarta distinción. Sus rivales en esta carrera son Shai Gilgeous-Alexander, de los Oklahoma City Thunder, y Luka Dončić, de los Dallas Mavericks.

Con esta victoria, los Denver Nuggets se sitúan en la tercera posición de la Conferencia Oeste, con un registro de 22 victorias y 8 derrotas.