A pesar de no haber clasificado, la liga chilena hará un parate durante el Mundial

Como sucede en años de Copa del Mundo, la agenda del fútbol sudamericano se ajusta para acomodar dicho evento. Sin embargo, la reciente decisión de la Federación Chilena ha generado discusión. A pesar de que Chile no clasificó, la Primera División anunció una pausa especial durante el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El calendario del fútbol chileno muestra que los partidos de junio se disputarán antes del inicio del Mundial, mientras que en julio se programarán encuentros para los últimos días del torneo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) busca que los aficionados puedan seguir el Mundial sin interferencias de la liga local, una medida poco común para un país que no participará en el evento.

La decisión ha suscitado controversia entre los hinchas, quienes han inundado las redes sociales con memes y reacciones diversas, reflejando su descontento y creatividad al respecto.