Inter Miami en busca de Lautaro Di Lollo

En un mercado de pases hasta ahora tranquilo para Boca Juniors, la atención se centra en el interés de clubes internacionales por sus jugadores clave. En particular, el defensor Lautaro Di Lollo se ha convertido en un objetivo atractivo para equipos del exterior.

El joven de 21 años ha sido fundamental para el rendimiento del equipo, lo que ha captado la mirada de clubes importantes, incluido el Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano. A pesar de que Di Lollo no tiene intención de abandonar Boca, las ofertas que llegan podrían ponerlo en una situación diferente.

Fuentes indican que el Inter Miami planea hacer una oferta sustancial que podría incluir un aumento significativo en el salario del jugador, así como una cifra de entre 8 y 10 millones de dólares por su pase. Estos números presentarán un desafío para Boca, que ha expresado su deseo de mantener a Di Lollo como parte central de su proyecto a largo plazo, con un contrato renovado hasta diciembre de 2029 y una cláusula de salida fijada en 15 millones de dólares.

A medida que avanza el mercado de pases, la situación de Di Lollo promete ser uno de los focos de atención en los días venideros.