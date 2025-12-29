Un rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya está en octavos de la Copa de África

A menos de seis meses para el Mundial 2026, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, monitoriza a los rivales del grupo, entre ellos Argelia, que este domingo logró una victoria clave de 1-0 ante Burkina Faso, asegurando su lugar en los octavos de final de la Copa de África.

Bajo la dirección de Vladimir Petković, Argelia ha cosechado su segunda victoria consecutiva en el torneo, tras un impresionante 3-0 en su debut contra Sudán. Con este resultado, el equipo se mantiene con puntaje perfecto y entre los 16 mejores del certamen.

El capitán Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City y actual integrante del Al-Ahli, anotó el penal decisivo y suma tres goles en esta edición de la competición, consolidándose como el referente del equipo, que busca superar las decepciones de las ediciones anteriores.

La Selección Argentina se enfrentará a Argelia en su primer partido del Grupo J del Mundial 2026, programado para el martes 16 de junio en Kansas City.

El triunfo ante Burkina Faso fue presenciado por Zinedine Zidane, quien observó el juego apoyando a su hijo Luca, arquero de Argelia, que ha mantenido su arco en cero en la Copa Africana de Naciones. Ahora, Argelia cerrará la fase de grupos contra Guinea Ecuatorial, que ya no tiene opciones de avanzar, mientras espera definir su próximo rival, que surgirá del segundo lugar del Grupo D.