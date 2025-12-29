Escándalo en la NBA

A pocos días de finalizar el 2025, la NBA fue escenario de un controvertido incidente durante el duelo entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns en el Smoothie King Center. Una pelea en la cancha resultó en la expulsión de dos jugadores y desvió la atención del encuentro.

El partido, el segundo entre ambos equipos en menos de 24 horas, ya presentaba tensiones acumuladas. Con poco más de dos minutos en el tercer cuarto y un marcador de 87-83 a favor de los Suns, la situación estalló.

Durante una jugada ofensiva, Mark Williams de Phoenix hizo una pantalla sobre José Alvarado. Tras la falta sancionada por los árbitros, Williams empujó a Alvarado, quien respondió confrontándolo, iniciando un intercambio de golpes a pesar de la notable diferencia de tamaño. La rápida intervención de jugadores y personal de seguridad evitó que el conflicto se intensificara.

Después de revisar el incidente, los árbitros expulsaron a ambos jugadores por conducta antideportiva. El altercado se convirtió rápidamente en uno de los momentos más discutidos de la temporada, eclipsando el desarrollo del partido.

Finalmente, los Suns se llevaron la victoria 123-114, asegurando el triunfo en la serie de encuentros en Nueva Orleans. Devin Booker lideró a su equipo con 20 puntos, mientras que Trey Murphy III y Zion Williamson destacaron por los Pelicans con 24 y 22 puntos, respectivamente.

La NBA aún no ha comunicado posibles sanciones, aunque se anticipa una investigación para evaluar eventuales suspensiones o multas. La confrontación entre Alvarado y Williams ya se perfila como una de las imágenes más impactantes del año en la liga.