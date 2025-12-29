El equipo europeo que quiere llevarse a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono ha visto reducido su protagonismo en el Real Madrid desde su presentación como nuevo jugador el pasado 14 de agosto, coincidiendo con su 18 cumpleaños. Debutó cinco días después en un partido de LaLiga contra Osasuna, acumulando 11 apariciones hasta que una lesión en el pubis, sufrida a principios de noviembre ante el Valencia, lo dejó fuera de competición.

Desde su recuperación, su regreso ha sido complicado. Solo ha jugado un minuto frente al Alavés y 66 en un encuentro contra el Talavera, de categoría inferior, donde no pudo mostrar su mejor nivel. Esto ha alimentado rumores sobre una posible salida en el mercado de enero, con un posible préstamo a otro club que le ofrezca continuidad y le ayude a mantener el ritmo necesario para ser considerado por Lionel Scaloni de cara a la Copa del Mundo 2026.

El Napoli ha mostrado interés en ficharlo a préstamo, según informa el diario Marca. Este club italiano es conocido por su vínculo con el fútbol argentino, en gran parte gracias a la figura de Diego Maradona. Sin embargo, el Real Madrid mantiene su postura de no querer desprenderse de Mastantuono, confiando en su potencial y entendiendo que la adaptación a un club como el Merengue es un proceso complicado, especialmente para un jugador tan joven.

El ambiente en el Real Madrid es tenso, especialmente tras las críticas a Xabi Alonso por los resultados y el rendimiento del equipo. En este contexto, Mastantuono buscará aprovechar las oportunidades que se presenten en la reanudación de la temporada. El próximo domingo 4 de enero, el equipo se enfrentará al Real Betis en LaLiga, seguido de un importante Derbi Madrileño contra el Atlético de Madrid el 8 de enero, en la semifinal de la Supercopa de España que se llevará a cabo en Arabia Saudita. Si el Madrid avanza, se medirá ante Barcelona o Athletic Club en la final del 11 de enero.