Atención turistas: Cambios en la Ley de Tránsito de Córdoba

La Provincia de Córdoba está llevando adelante una reforma significativa de su Ley de Tránsito, que incluye nuevas disposiciones sobre el uso de luces diurnas, el endurecimiento de sanciones por infracciones graves y la habilitación del uso de tecnología para la detección de faltas. El proyecto, que ya cuenta con despacho de comisión, será discutido en la sesión legislativa del lunes 29 de diciembre.

El Ministerio de Seguridad señaló que esta iniciativa busca modernizar la normativa vigente y mejorar los controles en las vías provinciales para potenciar la seguridad vial. La reforma incorpora recomendaciones de expertos de la Fundación Bloomberg y aportes de diferentes bloques legislativos.



Entre los cambios más destacados está la modificación del artículo 74, que permitirá el uso de luces diurnas (DRL o LDC) en rutas y autovías, reemplazando la obligación de utilizar luces bajas durante el día. Se reducirá la gravedad de la infracción por no usar estas luces y se eliminará la quita de puntos.



Además, se endurecen las sanciones para infracciones graves, como circular sin seguro, exceder límites de velocidad y conducir de manera temeraria. El artículo 115 prevé penalidades más severas para estas conductas.

La digitalización también es un componente clave de la reforma. La modificación del artículo 108 permitirá la utilización de actas digitales y la constatación de infracciones mediante cámaras y otros dispositivos tecnológicos, lo que facilitará los trámites y reducirá el uso de papel.

En materia de sanciones, el artículo 121 introduce el trabajo comunitario como una nueva forma de castigo, que podrá cumplirse en dependencias oficiales o instituciones de bien público. También se establecerán cursos y talleres obligatorios para infractores.

Por último, se incorpora el artículo 121 bis, que agrega la figura de la reincidencia como un agravante en las sanciones, permitiendo endurecer las penas para quienes repitan faltas, aún si la sanción anterior no es definitiva.

Principales cambios: