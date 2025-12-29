Desesperado por el vencimiento de deuda, Caputo presiona a Pullaro para que liquide sus dólares

Toto Caputo está desesperado para conseguir los dólares que le faltan para pagar el vencimiento de deuda del próximo viernes 9 de enero y, entre otras maniobras, está presionando a Maximiliano Pullaro para que liquide los 800 millones de dólares que Santa Fe tomó para obras.

"Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares", dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación. En el mercado descuentan que eso empujará el precio del dólar, por lo que para Santa Fe la liquidación en este momento podría ser desventajosa.

Las fuentes del gobierno de Pullaro agregaron que tienen 180 días para liquidar esos dólares y que la idea es ingresando esas divisas a medida que avance el plan de obras para el que fue tomada esa deuda.

El próximo viernes 9 de enero Caputo tiene que pagar el vencimiento de bonos por 4.324 millones de dólares. Según estimaciones del mercado, el ministro tiene entre 2000 y 2600 millones de dólares, aunque hay otros más pesimistas como la consultora 1816 que sostienen que tiene algo más de 1800 millones de dólares.

Un factor clave respecto de las dudas que hay en el mercado sobre con cuántos dólares cuenta Caputo es que hasta la semana pasada estuvo reventando divisas para que no se vaya el precio. La semana previa a Navidad quemó USD 241 millones en dos días y, aunque no hay datos certeros, se estima que la pérdida fue peor la semana pasada.

La exigencia a Pullaro no fue la única maniobra desesperada de Caputo. Este fin de semana salió a decir por la red social X que los bancos "no rompan las pelotas" a sus clientes con exigencias legales para que puedan sacar los dólares del colchón amparados en la nueva ley de inocencia fiscal.

Al mismo tiempo, Caputo le pidió al Banco Nación que salga a pedir a la gente que vayan a depositar los dólares. "El Banco Nación está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros", informó la entidad.

Por otro lado, en Economía se enojaron con el diario Clarín por una nota que sostiene que Caputo quiere evitar el default. "En tema deuda, no hemos hecho otra cosa que pagarla", tuiteó el canciller Quirno. "No hay ninguna duda que se van a pagar los vencimientos", dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo mismo hicieron otros funcionarios y dirigentes libertarios que atacaron al medio por utilizar la palabra default.

El sábado, Javier Milei aseguró en una entrevista que "Argentina va a pagar", pero se escapó cuando le consultaron cómo. "Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar", respondió.

El problema es que justamente Caputo no sabe todavía como conseguir los dólares que le faltan. Semanas atrás el ministro aseguró que tenía un préstamo repo con bancos internacionales por hasta 7 mil millones de dólares, pero no hay novedades. Tampoco está claro que pueda activar el swap con el Tesoro de Estados Unidos.

Otra maniobra desesperada de Caputo fue la publicación de una resolución para apurar el pago del canon de los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia, por 706 millones de dólares. Según la consultora 1816, todavía no ingresaron.

