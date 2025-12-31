RAFAELINOS DESTACADOS 2025

FABRICIO DELLASANTA, concejal de Rafaela, se consolidó en 2025 como una de las figuras políticas más destacadas del ámbito local. En las elecciones a Concejal del 29 de junio, encabezó la lista de La Libertad Avanza y obtuvo 11.725 votos, (29,32 % del total), convirtiéndose en la segunda fuerza más votada detrás del peronismo. Gracias a ese respaldo, su espacio logró dos bancas en el Concejo Municipal, superando al oficialismo. Con un estilo frontal y directo, Dellasanta impulsó debates incómodos y denunció irregularidades que otros evitaban, marcando una impronta de confrontación y de reducción de burocracia y gastos que definió buena parte del clima político local en 2025. Ya hay quienes vaticinan un Dellasanta intendente 2027 y algumentos nos les falta. Si el Presidente Milei continúa con la baja de la inflación y la pobreza, y el país sigue creciendo, el viento de cola seguramente lo va a acompañar.

LISANDRO MARSICO, concejal de la ciudad de Rafaela, fue una de las figuras políticas más relevantes de 2025. Le tocó presidir el Concejo Municipal en un contexto exigente y acompañar al oficialismo con equilibrio y solidez institucional, sin resignar autonomía política. Esa independencia quedó clara cuando se distanció del gobierno local y votó en contra del aumento de tasas impulsado por el intendente Leonardo Viotti, fijando una posición firme frente a una medida controvertida. Ese gesto lo posicionó como un dirigente con perfil propio y proyección ejecutiva. Con construcción sostenida y mirada estratégica, Marsico aparece hoy como uno de los posibles candidatos a la intendencia en 2027, año que muchos consideran clave para su despegue definitivo hacia el Ejecutivo local.

MILAGROS ZAFRA, concejal de la ciudad de Rafaela, se consolidó en 2025 como una de las personalidades políticas más relevantes del escenario local. De perfil reflexivo y menos confrontativo que su compañero de partido, construyó su lugar desde la coherencia, el pensamiento crítico y la constancia. Sin renunciar ni ocultar sus raíces, sostuvo una identidad política clara que le permitió ganar respeto dentro y fuera del Concejo Municipal. Con un fuerte apego a las ideas de La Libertad Avanza, se convirtió además en una de las principales organizadoras y referentes internas del espacio en Rafaela, cumpliendo un rol clave en la construcción territorial, la formación de equipos y la consolidación partidaria a nivel local.

VALERIA SOLTERMAM, concejal de la ciudad de Rafaela, se consolidó en 2025 como la figura más destacadas del peronismo local. En las elecciones a Concejal del 29 de junio, encabezó la lista de Más para Santa Fe y se impuso con 14.651 votos, el 36,35 % del total, convirtiéndose en la candidata más votada y relegando al candidato del oficialismo al tercer lugar. Ese resultado contundente permitió al peronismo recuperar protagonismo y consolidar dos bancas en el Concejo Municipal. Soltermam se posiciona hoy como líder del peronismo rafaelino detrás de Luis Castellano y su fuerte perfil político alimenta expectativas de cara a las elecciones municipales de 2027, donde aparece como una de las posibles candidatas a intendenta, marcando una continuidad del proyecto justicialista para la ciudad.

CARLOS VOTTERO, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, se consolidó en 2025 como una figura clave para la institucionalidad y la seguridad en Rafaela y la región. En un contexto atravesado por tensiones con el poder político —especialmente con el intendente Leonardo Viotti— logró encauzar la relación con madurez institucional, priorizando la cooperación por sobre la confrontación. Ese equilibrio permitió construir una convivencia funcional orientada a mejorar la respuesta frente al delito. Vottero encabeza una gestión prolija, ordenada y profesional en un área que venía de años de desorganización y conflictos internos. Su estilo técnico, bajo perfil y enfoque en resultados contribuyeron a fortalecer la credibilidad del sistema judicial y a mejorar la articulación entre Justicia, fuerzas de seguridad y gobiernos locales.

La GUARDIA URBANA RAFAELINA (GUR) continuó siendo en 2025 una de las instituciones más respetadas y valoradas por la comunidad local. Su tarea cotidiana de patrullaje preventivo, control territorial y presencia disuasiva cumple un rol central en la contención del delito en una ciudad donde la inseguridad aparece como una preocupación creciente. A pesar de esa importancia estratégica, la GUR opera con recursos limitados y con un respaldo político y presupuestario que muchos consideran insuficiente frente a la magnitud del problema. La falta de equipamiento adecuado, formación continua y herramientas disuasivas modernas sigue siendo una deuda pendiente. Fortalecer a la Guardia Urbana no es solo una decisión administrativa, sino una definición política clave para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana en Rafaela.

ATLETICO DE RAFAELA, el 2025 fue un año de reconstrucción y alivio para La Crema, que logró el objetivo central de la temporada: el regreso a la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo encontró solidez, regularidad e identidad competitiva en los tramos decisivos. El cuerpo técnico apostó por un plantel equilibrado entre experiencia y juventud, mientras el club ordenó su situación institucional y deportiva. El ascenso no solo significó una mejora deportiva, sino también un impulso anímico para socios e hinchas, que volverán a ver al equipo en el lugar que históricamente supo ocupar dentro del fútbol nacional.

Un momento especialmente simbólico fue la victoria en el clásico ante 9 de Julio, que reforzó la confianza del plantel y renovó el vínculo con los hinchas. Ese triunfo fue un punto de inflexión anímico en la campaña y uno de los recuerdos más celebrados del año para la comunidad celeste.

GUSTAVO ALFARO vivió un 2025 inolvidable al lograr su segunda clasificación a un Mundial como director técnico, esta vez al frente de la selección de Paraguay, que volvió a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Bajo su conducción, la Albirroja aseguró su pasaje con solidez en las eliminatorias sudamericanas, consolidándose como un equipo competitivo y ordenado. Paraguay quedó en el Grupo D del Mundial 2026, junto a Estados Unidos, Australia y un rival europeo por repechaje, según el último sorteo.

La prensa deportiva paraguaya ha recibido el grupo con optimismo prudente: destacan que, pese a no ser “fácil”, ofrece una oportunidad real de avanzar más allá de la fase de grupos, valorando la mentalidad y resiliencia inculcadas por Alfaro en el plantel.

PEDRO RUBIOLO, consolidó su presencia internacional con Los Pumas y en la Premiership inglesa con Bristol Bears. Rubiolo fue uno de los jugadores con más presencias en la temporada de la selección y aportó con su potencia y tackles en una victoria histórica ante Escocia (33-24) en Murrayfield, donde apoyó un try clave para la remontada del equipo argentino, que se ayudó al equipo a ubicarse como cabeza de grupo de cara al Mundial 2027.

Su rendimiento constante le valió ser incluido entre los mejores jóvenes jugadores de rugby del mundo en 2025 por el sitio especializado Ruck, que destacó su impacto físico, solidez defensiva y trabajo incansable en el campo, proyectándolo como una de las grandes promesas del rugby argentino y global.