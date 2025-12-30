Se abre el llamado a licitación pública para la construcción de 11 aulas en Rafaela

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, llama a licitación pública para la ejecución de aulas y obras complementarias en Escuelas de la ciudad de Rafaela, en el marco del programa Abre Escuelas - 1.000 Aulas.

El presupuesto oficial es de 944.614.730,53 pesos y contempla la construcción de 11 aulas y obras complementarias en establecimientos de distintos barrios, priorizando la demanda y las necesidades edilicias.

La apertura de ofertas será el miércoles 4 de febrero de 2026, a las 11:00, en la Sala Manuel Belgrano ubicada en Av. Arturo Illia 1153 - 5º piso de la ciudad de Santa Fe.

En tanto que la recepción de ofertas se realizará hasta el día anterior a la fecha de apertura de sobres en la Dirección General de Infraestructura escolar - Ministerio de Educación Dirección ubicada en calle Arturo Illia Nº 1153 - entrepiso Ala Norte Oficina 3 de la ciudad de Santa Fe, en el horario de 7:30 a 13:00.

Escuelas alcanzadas

2 aulas - JARDÍN DE INFANTES N° 219 "DOCTOR EDUARDO D?AGOSTINO"

2 aulas - EPCD N° 1361 "ANGELA PERALTA PINO"

1 aula - EPCD N° 1316 "DON TOMÁS" / EESO N° 613 "ALICIA CATTÁNEO"

1 aula - EPCD N° 1343 "AMANCAY"

1 aula - EPCD N° 1359 "JUAN BAUTISTA LANGUIER"

1 aula - EPCD N° 1287 "JUAN DOMINGO PERÓN"

1 aula - EESO N° 615 "LUIS ALBERTO SPINETTA"

2 aulas - EETP N° 495 "MALVINAS ARGENTINAS"