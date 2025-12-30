Gobierno refuerza a la policía santafesina: compran 11 mil chalecos

El gobierno provincial adjudicó a la firma bonaerense Tecnologías Antibalas SA la provisión de 11.122 chalecos para efectivos de la Policía santafesina por $ 11.099.756.000, a razón de un valor unitario de $998.000.

La apertura de sobres de la licitación se había realizado el pasado 1 de octubre en forma conjunta con la compulsa para adquirir 3.000 pistolas semiautomáticas, licitación ya adjudica a la firma Bersa, única oferente en el rubro.

En cambio, para la licitación de chalecos hubo mayor cantidad de oferentes aunque dos de los renglones fueron declarados desiertos por la ausencia de ofertas económicas que cumplan con los requisitos fijados en la normativa y en el pliego de bases y condiciones generales, en el pliego de bases y condiciones particulares y en las especificaciones técnicas.

En detalle

El presupuesto para la licitación para adquirir 11.814 chalecos antibalas de protección individual de nivel RB2, RB3, RB2 de talles especiales, implicaba una inversión de más de $13.684.481.750.

Se presentaron 6 ofertas:

Delta V S. A. ofertó para el renglón 1: $ 12.762.495.000, para el renglón 2: $ 675.000.000 y para el renglón 3 no cotizó;

Industrias Seatle S. A. para el renglón 1 $10.009.788.878, el renglón 2 y 3 no cotizó;

Fabricaciones Militares S. E. propuso para el renglón 1 $8.296.622.730, en tanto renglón 2 y 3 no cotiza;

Tecnología Antibalas S. A. oferta para el renglón 1 $ 11.099.756.000, para el renglón 2 y 3 no cotiza y la oferta alternativa del renglón 1 es de $ 11.099.756.000;

FG Group S. R. L. no cotiza;

Geotex S. R. L. oferta para el renglón 1 USD 3.660.750,51 y para el renglón 3 USD 157.590 y no cotiza para el renglón 2.

Ahora, mediante el decreto 3311, el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno, Fabián Bastia, adjudicó a Tecnología Antibalas SA parte de la licitación y declaró desiertos los otros dos renglones del concurso.

Tecnologías Antibalas SA está radicada en el parque industrial de Cañuelas, en provincia de Buenos Aires, y entre otras actividades se dedica al blindaje de automotores, especialmente para fuerzas de seguridad. La firma se dedica al blindaje de vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves, así como a la fabricación de chalecos antibalas con certificación de la ANMaC (ex RENAR).

El decreto con la adjudicación de la compra de los chalecos, desestima por incumplimientos o por inadmisible las restantes ofertas y declara desiertos los renglones 2 y 3 de la licitación por ausencia de ofertas económicas que cumplan con los requisitos fijados en la normativa y en los pliegos.

Más equipada

"Estamos dando un paso más para empezar a cumplir uno de los pilares de la política de seguridad que nos señaló el gobernador Maximiliano Pullaro, que es tener la policía más equipada de Argentina", había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en la apertura de ofertas.

"Vamos a tener una policía capacitada, dotada, equipada, eficiente y en total capacidad de garantizar la seguridad de los santafesinos", agregaba oportunamente el funcionario

CON INFORMACION DE ELLITORAL.