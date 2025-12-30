El boxeador Anthony Joshua sobrevivió a un accidente en Nigeria

El boxeador británico y ex campeón mundial de los pesos pesados, Anthony Joshua, sobrevivió a un grave accidente de tránsito en Lagos, Nigeria, que resultó en la muerte de dos personas. El incidente ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el vehículo en el que viajaba Joshua colisionó con un camión.

Fallecieron en el acto el acompañante del conductor y la persona que se encontraba junto a Joshua. Aunque el boxeador logró salir ileso, el accidente ha provocado una fuerte conmoción en el mundo del boxeo.

Joshua se encontraba de vacaciones en Nigeria, donde su madre nació y su padre tiene raíces familiares. Este viaje tenía un significado personal para él, algo que ha destacado en varias ocasiones.

Eddie Hearn, su promotor, indicó que están intentando comunicarse con Joshua y, aunque no ofreció detalles sobre su estado, mencionó que "parece estar bien" según lo que ha observado en las imágenes.

Este accidente altera significativamente los planes deportivos de Joshua, quien tenía programado un esperado enfrentamiento con Tyson Fury para 2026. Sin embargo, su prioridad ahora será la recuperación y el esclarecimiento de las circunstancias del trágico evento.