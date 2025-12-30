Los chats que demuestran que Martín Migueles quiso engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone

Los chats que demuestran que Martín Migueles quiso engañar a Wanda Nara con Claudia CiardoneESPECTÁCULOAna COHEN
Wanda Nara se encuentra envuelta en un escándalo tras revelarse que Martín Migueles, su actual pareja, habría intentado reanudar el contacto con Claudia Ciardone, a quien engañó en el pasado. La controversia cobró fuerza este lunes cuando se difundieron mensajes de chat que comprometen al empresario.
Durante el programa SQP de América, se informó que Migueles y Ciardone se separaron en medio de un escándalo de infidelidad. Sin embargo, dos años después, Migueles buscó reconectar con la modelo a través de un amigo en común. En un audio, le envió un saludo, expresando: “Qué alegría escucharte. Espero que estés bien”.
El programa mostró luego fragmentos de conversaciones en las que Migueles le pregunta a Ciardone si puede verla. Según Sabrina Rojas, quien condujo el programa, el empresario se mostró desinhibido al realizar la invitación. Rojas se mostró indignada, comentando: “Está expuesto y aún así le responde con su dirección”.
En el intercambio, Ciardone aconsejó a Migueles que no arriesgara su relación con Nara, ya que ella es reconocida en el ambiente mediático. A pesar de esta advertencia, Migueles insistió en encontrarse con ella, sugiriendo tomar un café.