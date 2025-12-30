Internaron a Romina Gaetani tras la denunció a su exnovio por violencia de género

La actriz Romina Gaetani se encuentra internada tras ser víctima de un episodio de violencia de género en su residencia en el Tortuguitas Country Club. Según informes policiales, la agresión habría sido perpetrada por su expareja, Luis Cavanagh.

La intervención se produjo tras un llamado al 911 que permitió a las autoridades llegar al lugar para garantizar la seguridad de Gaetani. Al arribar, el personal de seguridad del barrio privado confirmó que se trataba de una mujer agredida por su pareja, lo que llevó a solicitar refuerzos y una ambulancia del SAME.

Dentro de la vivienda, Gaetani relató que su expareja se volvió violento y la golpeó por celos. Presentaba signos de agresión, como hematomas en los brazos y la cadera, lo que motivó su traslado al Hospital de Pilar para recibir atención médica.

La actriz también recibió apoyo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que se encarga de investigar estos casos.

Mientras tanto, Luis Cavanagh fue detenido y está a disposición de la Justicia. Se reporta que la pareja se había separado meses atrás. Actualmente, no se han divulgado partes médicos sobre el estado de salud de Gaetani, quien permanece bajo observación.