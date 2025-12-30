Feriados 2026 en Argentina

El Gobierno nacional ha confirmado la implementación de tres días no laborables con fines turísticos para 2026, buscando fomentar el turismo interno y facilitar la planificación de viajes en el país. Esta medida fue oficializada a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Los días no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, generando fines de semana de cuatro días al combinarse con feriados nacionales ya establecidos. Así, el 23 de marzo se unirá al feriado del 24, conmemorando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el 10 de julio complementará el 9, Día de la Independencia; y el 7 de diciembre antecederá al feriado del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Este cambio busca reactivar la economía turística, impactando positivamente en sectores como hotelería, gastronomía y transporte, y permitiendo a las familias organizar escapadas más fácilmente. Según las autoridades, la medida también ayudará a distribuir la demanda turística durante todo el año, en lugar de concentrarse en ciertas temporadas.

La regulación se basa en la Ley N.º 27.399, que permite al Poder Ejecutivo establecer hasta tres días no laborables anuales, siempre que coincidan con lunes o viernes. En 2025, el calendario de feriados ya había sido modificado, con el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente programado para el 12 de octubre, al viernes 10.