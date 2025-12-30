El desgarrador reclamo de Lola Demichelis a Martín

Lola Demichelis ha captado la atención pública tras compartir un emotivo mensaje que cuestiona su relación con su padre, el exfutbolista Martín Demichelis. La joven de 12 años publicó en redes sociales: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”. Aunque el post fue eliminado rápidamente, provocó un fuerte eco mediático y generó un debate sobre la dinámica familiar.

El mensaje fue comentado en el programa "A la Tarde" de América, donde se analizó la situación emocional de la adolescente. El reclamo resuena especialmente, dado que coincide con un reciente posteo de Martín Demichelis en el que aparecía con sus otros hijos, Emma y Bastián.

La controversia trascendió el ámbito deportivo, que involucra a Martín, y se adentró en el mundo del espectáculo, debido a la presencia de Evangelina Anderson, madre de Lola. Ambos padres han buscado mantener la privacidad de sus hijos, pero este episodio ha puesto en el centro de la atención su convivencia familiar.

Tras la divulgación del mensaje, Martín Demichelis eligió no realizar comentarios públicos. Sin embargo, publicó una imagen en sus historias de Instagram junto a su segunda hija, generando aún más interés entre los seguidores de Anderson, quienes preguntaron sobre su postura.

Este evento destaca la complejidad de las relaciones familiares y mantiene a la familia Demichelis en el foco mediático, revelando tensiones que pueden afectar su dinámica personal.