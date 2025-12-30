Inseguridad: La situación actual es insostenible. Viotti parece no comprender la gravedad del problema

Por Carlos Zimerman

La gente ya está cansada; no aguanta más. La inseguridad que se vive en Rafaela está aumentando a un ritmo alarmante, y la pasividad de las autoridades es preocupante. Desde hace tiempo hemos denunciado una falta de gestión notable. La comunidad puede tolerar el mal estado de las calles, los baches, las veredas rotas y la falta de iluminación, pero la inseguridad ya no es soportable.

Ayer, un grupo de personas protestó frente a la casa de Germán Bottero, un acto que condenamos enérgicamente. Fue su esposa e hijos quienes tuvieron que salir a dialogar con los manifestantes, ya que el funcionario no se encontraba en su domicilio. Siempre nos hemos opuesto a los escraches, y lo ocurrido ayer es un hecho grave.

Es fundamental que las autoridades comprendan que lo que está sucediendo no es normal. Si bien la seguridad depende de la provincia, es necesario que el Intendente Viotti se decida a golpearle la puerta al gobernador para abordar esta crisis. Debe dejar de lado las consideraciones políticas y defender a la ciudad que lo eligió.

Además, el municipio debe mejorar las cámaras de seguridad y aumentar la presencia de la GUR, así como proporcionar un mayor presupuesto a este cuerpo municipal que es respetado y valorado. La situación actual es insostenible y la paciencia de la gente ha llegado a su límite. Viotti aún no parece comprender la gravedad de la situación.