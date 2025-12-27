Rafaela avanza con el plan de pavimentación

La Municipalidad de Rafaela avanza con los pasos administrativos previos a la ejecución del plan de pavimentación urbana más importante de la historia de la ciudad, que contempla la intervención de más de 260 cuadras en distintos barrios.

Del total previsto, 83 cuadras corresponden a trabajos de repavimentación, actualmente con calzadas de concreto asfáltico, que serán reconstruidas en hormigón, mejorando sustancialmente la durabilidad y la calidad de la infraestructura vial.

En este marco, los equipos técnicos municipales se encuentran trabajando en la confección de las liquidaciones proforma, que comenzarán a ser distribuidas durante la segunda mitad del mes de enero. En total, serán más de 4.000 boletas las que recibirán los frentistas alcanzados por la obra.

La elaboración de estas liquidaciones implica un proceso técnico complejo, ya que el cálculo del prorrateo contempla múltiples variables, entre ellas los metros lineales de frente, los metros de fondo de cada terreno, la incidencia de la superficie sobre la calle a pavimentar y los distintos tipos de pavimento a ejecutar, entre otros aspectos técnicos.

La primera etapa del cálculo fue realizada por los técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente, quienes remitieron los expedientes al área de Hacienda, donde se están revisando y ajustando los valores finales.

Las facturas proforma permitirán a cada frentista conocer el monto total de la obra, las opciones de financiamiento disponibles, el valor de las cuotas en caso de optar por alguna modalidad de pago y otros detalles relevantes. Con esta información, los vecinos podrán decidir si aceptan la obra o si manifiestan su oposición a través del Registro de Oposición.

Una vez distribuidas todas las boletas, se prevé que el Registro de Oposición se habilite durante el mes de febrero, por un plazo de 10 días hábiles, conforme lo establezca el decreto del intendente que dará inicio formal al procedimiento. Para que la obra se ejecute, las firmas en oposición no deberán superar el 40% del total de catastros alcanzados.

De acuerdo con los plazos administrativos y técnicos previstos, la ejecución de las obras no podría comenzar antes de la segunda mitad del mes de marzo.

Este plan representa una inversión histórica en infraestructura urbana y un paso clave para mejorar la conectividad, la circulación y la calidad de vida en distintos sectores de la ciudad.