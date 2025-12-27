Nació como un negocio inescrupuloso en el gobierno de Luis Castellano. Nunca se cumplió con lo pactado; en sus primeros tiempos, dio muchas ganancias, pero tampoco se respetaron los acuerdos. Luego, pasó de mano en mano, y ahora la Municipalidad desembolsa dinero que, de haberse recurrido a la justicia como correspondía, no debería haberse pagado. Sin embargo, se prefirió llegar a un acuerdo, total, los recursos que se destinan son de los rafaelinos en su conjunto y no de los funcionarios de turno.

El edificio de la ex Chaskona debería ser un museo de la corrupción y el negociado, pero Viotti decidió pagar a los propietarios para que se vayan; es casi como un "rescate". Es como negociar con los ladrones para que devuelvan lo que robaron. Es otra barbaridad de un gobierno que ha perdido el rumbo hace mucho. ¿O en este caso el rumbo está más que claro?

Nació como un negocio inescrupuloso durante el gobierno de Luis Castellano, con incumplimientos y promesas rotas.

Generó ganancias a corto plazo, pero no se respetaron los acuerdos.

La Municipalidad realiza pagos que no deberían hacerse si se hubiera recurrido a la justicia.

Se optó por un acuerdo, utilizando fondos de los rafaelinos.

El edificio de la ex Chaskona podría ser un símbolo de corrupción, pero se eligió pagar a los propietarios para que se vayan.

Esta decisión se compara a negociar con ladrones, reflejando la pérdida de rumbo del gobierno actual.

La Municipalidad de Rafaela realizará entre el lunes y el martes próximos el cálculo del monto que deberá transferir a la empresa "1001" para activar un convenio firmado el año pasado y aprobado por el Concejo Municipal.

Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización, explicó que la actualización del precio de las bolsas de cemento será clave para determinar el pago. Según el acuerdo, la Municipalidad deberá entregar el 50% del valor pactado la próxima semana. La empresa tendrá un mes para retirar sus bienes, tras lo cual el Municipio deberá abonar el saldo para hacerse con el predio, programado para el 1° de febrero.

El convenio, anunciado en diciembre por Bottero, junto al fiscal municipal Matías Gentinetta y la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, otorga a "1001" la posibilidad de explotar el lugar hasta el 31 de diciembre de 2025, a cambio de la entrega del inmueble en condiciones utilizables. El Municipio, por su parte, se comprometió a proporcionar bolsas de cemento por un valor equivalente a 40 millones de pesos, fijado a precios actuales.

El acuerdo fue suscrito por APADIR, "1001", y la Municipalidad, para que el Parque Integrador APADIR, ubicado en avenida Italia 626, pase a ser administrado por el Estado local en 2026. Bottero recordó que el terreno pertenece originalmente al Estado nacional, cedido a la Provincia, y posteriormente a la Municipalidad.

El funcionario indicó que APADIR había firmado un convenio con "1001" hace una década, pero optó por salir de este debido a que ya no era beneficioso y dejó de mantener el espacio público en 2018 por falta de fondos.

Sobre el Parque Integrador APADIR, Bottero aclaró que este espacio será gestionado por la Municipalidad. Además, consideró el acuerdo como ventajoso para el Municipio, ya que construir un edificio similar costaría entre 450 y 500 millones de pesos, mientras que por un monto significativamente menor, se podrá recuperar un espacio valioso.

Bottero finalizó afirmando que pronto se iniciará el proceso para cumplir con el convenio y que, si bien el destino del predio aún no se ha definido, el Municipio espera tenerlo bajo su administración en breve.