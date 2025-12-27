Hay que mirar con detenimiento a Milagros Zafra

Milagros Zafra, la concejal libertaria que no tenía pensado entrar al Concejo tan pronto, es el polo opuesto a Fabricio Dellasanta. De perfil bajo pero precisa, con palabras justas y medidas, pero contundentes. Zafra va de menor a mayor, y los libertarios esperan mucho de ella; la sociedad rafaelina pensante también. En las próximas sesiones, comenzaremos a ver a una concejal mucho más activa, con argumentos sólidos y posiciones concretas.

Milagros Zafra apunta a convertirse en una pieza clave en el Concejo Municipal de Rafaela y dejará de ser una acompañante de Fabricio Dellasanta para transitar juntos este camino de cambio en la ciudad, forman parte de una sociedad que le va a dar muchas satisfacciones a Rafaela. Ambos son conscientes de que en dos años les tocará una tarea por demás importante: serán las cabezas principales de un proyecto que comenzó hace muy poco y que la ciudadanía respaldó de manera contundente. Hay que mirar muy bien a Milagros Zafra; es la cabeza pensante de un Concejo que, justamente, no se caracteriza por esa virtud.