Inseguridad golpea a un bar familiar tras dos robos en 15 días

Ariel, dueño de un bar en la céntrica calle General Paz de Rafaela, compartió su experiencia tras haber sido víctima de dos robos en un corto lapso de tiempo. Estos hechos han impactado tanto su negocio familiar como su vida diaria.

“El último robo ocurrió este fin de semana. Ingresaron por una ventana del segundo piso tras saltar desde un edificio vecino, llevándose herramientas y mercadería mientras causaban destrozos”, explicó Ariel, quien indicó que los delincuentes actuaron sin prisa en plena madrugada.

El propietario destacó la creciente inseguridad en la zona. “A media cuadra robaron a una vecina, y la Escuela Sarmiento ha sido blanco de varios robos. Vivimos con miedo, observando gente sospechosa rondando durante la noche. Es una situación alarmante”, afirmó.

Ariel inauguró su bar hace dos meses, operando junto a su pareja y sus hijas. “No contamos con empleados, así que estos robos son un duro golpe económico y emocional”, agregó.

El primer robo resultó ser el más grave, con una pérdida aproximada de 300 mil pesos en mercadería, lo que ha dejado a la familia endeudada. Guadalupe, la pareja de Ariel, manifestó su preocupación: “Tememos regresar y encontrar que no queda nada. Entraron sin que nadie se diera cuenta”.

Pese a las denuncias e investigaciones realizadas por la policía, Ariel señaló que no ha habido avances concretos. “Los delincuentes se llevaron solamente artículos de fácil venta, dejando de lado equipos valiosos”, relató.

La situación ha sido desgastante para la familia, con su hija expresando que “en cinco minutos te quitan lo que costó meses de trabajo, y eso desmotiva”.

A esto se suma una suspensión de actividades que complica aún más la situación del negocio. “Dos robos en 15 días y un emprendimiento que recién comienza es muy difícil”, concluyó Ariel, haciendo un llamado a la atención de las autoridades y la comunidad. “No pedimos nada raro, solo queremos trabajar en paz. Este problema no es solo nuestro, afecta a todo el barrio”.

