Estados Unidos confirmó su respaldo a Honduras tras una reunión clave

La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que Colleen Anne Hoey, encargada de Negocios, se reunió con el presidente electo Nasry “Tito” Asfura. Este encuentro forma parte de los contactos diplomáticos tras el cierre del proceso electoral.

Durante la reunión, se reafirmó el compromiso de Estados Unidos de colaborar con Honduras en áreas prioritarias como el control de la inmigración ilegal, la seguridad regional y el crecimiento económico. La embajada destacó que estos temas son esenciales para ambas naciones, especialmente ante los retos actuales en Centroamérica.

Colleen A. Hoey es una diplomática de carrera con experiencia en política hemisférica. Anteriormente, fue Subdirectora del Grupo de Trabajo Interinstitucional del Departamento de Estado, encargado de coordinar el despliegue de fuerzas de seguridad kenianas en Haití.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también felicitó a Asfura por su victoria en las elecciones, resaltando la coincidencia entre su proyecto político y la agenda del gobierno de Donald Trump. Según Rubio, Asfura defiende objetivos estratégicos estadounidenses, incluyendo la cooperación en seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos.

Trump había expresado su apoyo a Asfura días antes de las elecciones, anticipando que Estados Unidos lo respaldará una vez que asuma la presidencia. En un mensaje en su cuenta de Truth Social, afirmó que confía en Asfura y en sus políticas para el pueblo hondureño.