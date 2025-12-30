La fórmula de LeBron James para seguir compitiendo al máximo nivel

LeBron James celebra hoy, 30 de diciembre, su 41º cumpleaños manteniéndose como una figura clave en Los Angeles Lakers y un referente en la longevidad deportiva en la NBA. Su carrera, que desafía la norma en un deporte donde muchos atletas se retiran antes, se debe a una rigurosa disciplina y a una meticulosa rutina diaria.

Inversión en salud y bienestar

James considera su cuidado físico una inversión estratégica. Según Business Insider, destina alrededor de 1.5 millones de dólares al año en su estado físico, lo que incluye tecnología avanzada como cámaras hiperbáricas y sesiones de crioterapia. Su excompañero Mike Miller comentó: “Ese gran gasto le ha permitido ganar mucho más dinero por un período prolongado”.

Su hogar en Los Ángeles está equipado como un centro de alto rendimiento, con un gimnasio completo, piletas de recuperación y un equipo multidisciplinario que incluye entrenadores, nutricionistas y médicos especializados.

Nutrición rigurosa

La dieta de James se centra en proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables, evitando azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados. Su batido de proteínas, que combina pasta de maní, banana y chocolate, proporciona 26 gramos de proteínas y es fundamental para su recuperación muscular tras los partidos.

Adapta su ingesta de carbohidratos según la demanda energética y mantiene una estricta rutina de hidratación y sueño, durmiendo entre siete y nueve horas cada noche.

Compromiso con el entrenamiento y la recuperación

James se destaca por su enfoque en el entrenamiento y la recuperación. Sus rutinas incluyen ejercicios de fortalecimiento y un uso constante de técnicas como la crioterapia. Tras cada partido, implementa bebidas ricas en electrolitos y baños de hielo para optimizar la circulación y reducir la fatiga.

En la temporada actual, sus estadísticas son comparables o incluso superiores a las de jugadores mucho más jóvenes. En su más reciente partido contra los Sacramento Kings, anotó 24 puntos y contribuyó significativamente a la victoria del equipo.

A sus 41 años, LeBron James continúa marcando la pauta en el baloncesto, demostrando que la disciplina y la inversión en salud pueden llevar a una carrera extraordinaria.