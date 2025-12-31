Los 5 mejores jugadores argentinos del 2025

Argentina cuenta con un nutrido grupo de futbolistas que se destacan en ligas de todo el mundo. En este contexto, cinco jugadores han sobresalido en 2025, sorprendiendo tanto a aficionados como a críticos. Lionel Scaloni tiene a su disposición un grupo de 65 opciones para la Selección Nacional.

Enzo Fernández ha emergido como figura clave en un Chelsea en transformación, desempeñándose como líder y capitán. Su asociación con Moisés Caicedo en el mediocampo ha sido fundamental, permitiéndole adaptarse a un rol más ofensivo como mediapunta. Aunque experimentó momentos de inestabilidad, su contribución ha sido vital para el equipo.

Marcos Senesi, por su parte, ha sido una revelación en el Bournemouth, donde comenzó el año como suplente. Sin embargo, se adueñó de un lugar en el once titular tras una recuperación de una lesión. Hoy es considerado uno de los mejores defensores centrales en la Premier League, atrayendo el interés de grandes clubes como Barcelona, Juventus y Chelsea gracias a su habilidad para salir jugando y sus asistencias clave.

Julián Álvarez también destaca con un inicio de temporada espectacular en el Atlético de Madrid, acumulando 11 goles en 23 partidos. Aunque sus números generales no son los más sobresalientes, su primer semestre fue destacado, siendo el máximo goleador sudamericano en las grandes ligas de Europa en 2025 y contribuyendo en momentos clave de los partidos.

Nico Paz se ha consagrado como una de las grandes promesas del fútbol argentino. Como parte importante del Como, dirigido por Cesc Fàbregas, ha mostrado habilidades ofensivas que lo posicionan como una opción viable para el próximo Mundial. Su capacidad para marcar la diferencia a través de goles y asistencias le ha asegurado un lugar en la consideración de Scaloni.

Por último, Lionel Messi ha tenido un año sobresaliente, llevando al Inter Miami a su primer título de la MLS. Con 46 goles en 53 partidos, se ha consolidado entre los máximos goleadores del año, junto a figuras como Kylian Mbappé y Harry Kane. A sus 38 años, Messi ha demostrado un rendimiento excepcional, destacándose no solo por sus goles, sino también por su impacto en el juego y su esfuerzo físico.

En resumen, estos cinco futbolistas han dejado una huella significativa en el fútbol mundial durante 2025, reforzando el potencial de la Argentina para el futuro.