Faustino Oro dio el golpe en Doha

Faustino Oro, un joven Maestro Internacional de solo 12 años, dio la campanada en el Campeonato Mundial de Blitz FIDE 2025 en Doha, Qatar, al vencer al reconocido gran maestro Levon Aronian, clasificado entre los mejores 20 jugadores del mundo.

El torneo, que se juega con un formato de partidas de tres minutos más dos segundos de incremento por movimiento, reúne a más de 250 competidores de élite y cierra el calendario oficial de la FIDE, lo que intensifica la relevancia del triunfo del argentino.

Oro ya había mostrado un rendimiento prometedor en el Mundial de Ajedrez Rápido en Doha, donde tuvo actuaciones destacadas contra rivales de mayor ranking.

Después de su victoria frente a Aronian, el joven ajedrecista enfrentó a Vasili Ivanchuk (ELO 2607), con quien empató. Sin embargo, sufrió una derrota ante el Gran Maestro Jules Moussard (ELO 2600). Para cerrar su primer día, Oro logró otra victoria contra Leinier Domínguez Pérez (ELO 2738), Maestro Internacional.

En total, el argentino terminó el primer día con un resultado de 2.5 puntos de 4 posibles y una destacada performance de 2760.