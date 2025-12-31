Báquet Escándalo en el básquet italiano

Luis Scola, exjugador argentino de baloncesto y actual director ejecutivo del Pallacanestro Varese, vivió un incidente de tensión tras un partido de la Lega A de Italia el pasado domingo. Luego de que su equipo venciera al Trapani Shark 95 a 88, Scola fue agredido mientras se retiraba hacia los vestuarios.

El altercado comenzó al final del encuentro, cuando Alessandro Cappelletti empujó a Scola mientras este intentaba calmar la situación tras una falta técnica a Taze Moore, jugador del Varese. Cappelletti fue expulsado, pero los problemas continuaron fuera de la cancha.

Reportes indican que, al dirigirse a un vestuario restringido, Scola recibió una patada por la espalda, supuestamente de un empleado del equipo local. La identidad del agresor no ha sido confirmada.

En respuesta, Pallacanestro Varese publicó un comunicado en redes sociales, enfatizando que el incidente no fue grave y que los hechos fueron consecuencia de la “tensión natural de un partido de alto nivel”.

El episodio ocurre en un momento delicado para el Trapani Shark, que enfrenta una crisis institucional y conflictos con la Federación Italiana y la Lega Basket, resultando en sanciones como la reducción de puntos y restricciones para el fichaje de jugadores.

A pesar de este acontecimiento, Scola sigue involucrado activamente en el baloncesto europeo tras una destacada carrera como jugador y figura clave de la Generación Dorada de la selección argentina.