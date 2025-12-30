Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra votaron en contra del presupuesto 2026 y nos dan sus razones

Los concejales de LLA justificaron su voto negativo al presupuesto y descalificaron al mismo, manifestaron que esperan que el próximo año se hagan las cosas bien. Conceptos del por qué el voto negativo

