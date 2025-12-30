Con los votos peronistas, a Viotti le aprobaron el presupuesto 2026. LLA votó en contra

El Concejo Municipal aprobó el Presupuesto de ingresos y egresos para 2026 en una sesión extraordinaria celebrada el martes 30, con el respaldo de siete concejales y el voto en contra del bloque de La Libertad Avanza. El plan contempla más de 93 mil millones de pesos en recursos y gastos, aunque se realizaron modificaciones al proyecto original del Departamento Ejecutivo.



La aprobación fue impulsada por los concejales de Unidos y del Partido Justicialista (PJ), entre ellos Lisandro Mársico y Juan Scavino. En contraposición, Fabricio Dellasanta y Milagros Zaffra, del bloque de La Libertad Avanza, se opusieron.

Uno de los cambios más destacados fue la introducción de una moción del PJ que estipula que cualquier modificación presupuestaria que supere los 20 millones de pesos deberá ser reportada al Concejo, en lugar de elevar el umbral a 25 millones, como proponía el Ejecutivo.



Además, se destinó una partida de 30 millones de pesos para un Estudio Hídrico Integral en la zona oeste de la Variante Rafaela. Este estudio, financiado mediante readecuaciones de otras partidas, es esencial para futuras habilitaciones urbanas en un área susceptible a saturaciones por lluvias.

También se aprobó un Programa de Creación de Cortinas Forestales, con un presupuesto de 20 millones de pesos, enfocado en ayudar a los productores periurbanos a afrontar los costos de implementación y mantenimiento de estas cortinas.



En cuanto al financiamiento de las comisiones vecinales, el Concejo decidió otorgar un aporte de hasta 190 mil pesos mensuales por sede, estableciendo criterios claros y requisitos de rendición de cuentas para el uso de los fondos.

Por último, se aprobó una reasignación de más de 250 millones de pesos para fortalecer la Secretaría de Prevención en Seguridad, con un incremento en la partida dedicada a “Personal”, lo que permitirá la incorporación de más agentes de la Guardia Urbana Rafaelina y supervisores para el Centro de Monitoreo Urbano.