Qué conviene saber si vas a seguir la tradición de las 12 uvas

Comer 12 uvas durante la celebración de Fin de Año es una tradición popular en muchos países, pero este ritual conlleva riesgos, especialmente para niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 y aquellos con disfagia, un trastorno que dificulta la deglución y afecta a más de dos millones de personas en España.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) advierte que la asfixia es una de las principales causas de mortalidad infantil, sobre todo en niños de entre uno y cinco años, quienes aún están desarrollando sus habilidades de masticación y deglución. Durante las festividades, el riesgo de atragantamiento aumenta debido al consumo de alimentos como turrones, frutos secos y, por supuesto, las uvas. Ignacio Manrique, coordinador del Comité de Soporte Vital de la AEP, señala que cada año hay casos de niños que requieren atención en urgencias debido a este motivo. "El atragantamiento se puede prevenir con las medidas adecuadas y conocimiento sobre cómo actuar en caso de emergencia", afirma.

Desde la AEP, se recomienda no ofrecer uvas enteras a los niños hasta que cumplan entre 4 y 5 años, cuando el riesgo de atragantamiento disminuye. Para que los más pequeños puedan participar en la tradición de manera segura, se sugieren las siguientes pautas:

Preparación: Cortar las uvas en cuatro partes a lo largo, no en rodajas. Eliminar piel y semillas: Asegurarse de que estén peladas y sin semillas, ya que la piel resbaladiza puede provocar atragantamiento. Posición del niño: Es recomendable que el niño esté sentado y tranquilo mientras come. Supervisión: Siempre bajo la supervisión de un adulto.

Además, la AEP desaconseja ofrecer frutos secos y caramelos pequeños a menores de cinco años, ya que estos pueden causar obstrucciones respiratorias.

Con estas precauciones, se puede disfrutar de la tradición de las uvas de manera segura en familia.