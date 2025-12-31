La Municipalidad informa cómo funcionarán los servicios durante Año Nuevo

El Gobierno municipal comunica que, con motivo del feriado por la llegada del Año Nuevo 2026, los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero, los servicios que brinda la Municipalidad de Rafaela se prestarán de manera diferenciada.

En lo que respecta a la recolección de residuos, el lunes 29 se realizará la recolección de residuos recuperables, mientras que el martes 30 habrá recolección de residuos no recuperables y biodegradables. En tanto, los días miércoles 31 y jueves 1 no habrá servicio de recolección, retomándose el mismo el viernes 2 de enero con la recolección de residuos no recuperables, conforme al cronograma habitual.

Por su parte, el Complejo Ambiental tendrá horario reducido el miércoles 31, de 7:00 a 12:00, y permanecerá cerrado el jueves 1. En cuanto a los Eco Puntos, tanto el Eco Punto I (avenida Luis Fanti, frente al Cementerio Municipal) como el Eco Punto II (avenida Italia, a 100 metros de calle Corti), estarán abiertos al público el miércoles 31, de 8:00 a 19:00, mientras que el jueves 1 permanecerán cerrados, retomando la atención el viernes 2 en su horario habitual.

En relación al transporte público, los días 31 de diciembre y 1 de enero no circularán los minibuses. Asimismo, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no será cobrada durante ambas jornadas.

Respecto al Cementerio Municipal, el ingreso estará habilitado tanto el miércoles 31 como el jueves 1, aunque la oficina administrativa permanecerá cerrada, manteniéndose una guardia mínima para sepelios.

El servicio 147 - Gestión de Reclamos funcionará mediante contestador automático durante los días 31 de diciembre y 1 de enero.

Finalmente, se informa que el edificio municipal y todas sus dependencias permanecerán cerradas durante ambas jornadas, retomando la atención habitual el viernes 2 de enero.