Inseguridad vial: Nueva muerte en Rafaela por culpa de un Estado ausente e ineficiente

Siguen los accidentes, sigue la ineficiencia de un Estado ausente y más familias lloran a sus muertos. Lamentablemente, hoy le tocó a una mujer de 78 años que cruzaba por la senda peatonal y fue atropellada por una camioneta. Ya estamos un poco cansados de pedirle a las autoridades que hagan algo, que dejen de mirar para otro lado, pero parece que nada les interesa. Mañana, cuando levanten sus copas para brindar por el nuevo año, que los funcionarios sepan que son cómplices de una nueva muerte en la ciudad.

Esta mañana se registró un accidente fatal en el centro de Rafaela, en la esquina de 9 de Julio y Necochea, una zona de alto tránsito cercana a la plaza 25 de Mayo y con numerosos comercios y un colegio a su alrededor. Una camioneta impactó contra Elba Soria, una mujer de 78 años, quien cruzaba la calle por la senda peatonal en dirección oeste, hacia Bv. Yrigoyen. Tras el impacto, Soria fue llevada inicialmente al Hospital Dr. Jaime Ferré y luego derivada a un centro asistencial privado. Lamentablemente, se confirmó su fallecimiento por la tarde a consecuencia de las heridas sufridas.

Desde hace mucho tiempo venimos reclamando por una política vial que en Rafaela no existe, pero al parecer al intendente poco y nada le importa, a los funcionarios que lo acompañan tampoco.