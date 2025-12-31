La Justicia puso la lupa sobre un contrato de la AFA y una firma ligada a Javier Faroni

El secuestro de un contrato en la sede de la AFA se convirtió en prueba central de la investigación.

La firma TourProdEnter LLC habría tenido exclusividad para manejar pagos y cobros en el exterior con una comisión del 30%.

El juez ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Faroni y su entorno.

La causa se vincula con una investigación mayor por presunto lavado de activos ligada a Sur Finanzas.

Los investigadores apuntan a posibles desvíos de fondos hacia Estados Unidos y Florida.

Faroni tiene prohibida la salida del país mientras avanza el expediente judicial.

La investigación judicial por presuntas maniobras financieras irregulares en el fútbol argentino sumó en las últimas horas un elemento clave: durante allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los investigadores secuestraron un contrato que vinculaba a la entidad con una empresa ligada al empresario teatral Javier Faroni. El documento, encontrado en el edificio de la calle Viamonte, quedó incorporado como prueba central en una causa que indaga posibles delitos económicos y eventuales desvíos de fondos al exterior.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Además de la sede central de la AFA, los operativos se extendieron al predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y al domicilio particular de Faroni, ubicado en el barrio Yacht de Nordelta.

Según fuentes judiciales, el contrato hallado establece que la firma TourProdEnter LLC fue designada como agente exclusivo para gestionar los cobros y pagos de la AFA en el exterior, a cambio de una comisión del 30%. La documentación será ahora analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero involucrado, en un contexto atravesado por el volumen de fondos administrados y por las restricciones cambiarias que regían durante el período bajo análisis.

En paralelo a los allanamientos, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC. La medida, adoptada tras un dictamen que amplió el objeto de la investigación, habilita el acceso a información financiera tanto en la Argentina como en el exterior, con especial foco en registros bancarios de Estados Unidos.

La causa se inscribe en un expediente más amplio por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, la investigación alcanzó también a Faroni, a su esposa y a otros actores que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de las sociedades investigadas pese a presentar “perfiles económicos incompatibles” con los montos que habrían manejado.

Para los investigadores, ese esquema podría responder a mecanismos de interposición de prestanombres, una hipótesis que aún debe ser corroborada. De acuerdo con la línea acusatoria, Sur Finanzas y sociedades de su grupo económico habrían concentrado simultáneamente funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos de distintos clubes, dando lugar a una estructura de difícil trazabilidad. En ese entramado, la AFA habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en operaciones de cesión de derechos de cobro, en particular vinculados a los derechos de televisación, que permitieron que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura bajo investigación.

Una de las aristas más sensibles del expediente apunta al presunto desvío de fondos hacia el exterior. El dictamen fiscal incorporó información sobre transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas radicadas en Estados Unidos y su posterior dispersión a sociedades constituidas en el estado de Florida. El objetivo central es reconstruir la ruta del dinero y determinar quiénes habrían sido los beneficiarios finales de esas operaciones.

En ese marco, el juez Armella ordenó requerir información a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos. La intención es profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma vinculada a Faroni.

La investigación tuvo además un episodio relevante cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar abordar un vuelo con destino a Uruguay. Si bien había regresado a la Argentina ese mismo día, ya pesaba sobre él una restricción de salida del país, por lo que se le impidió abandonar el territorio nacional.

Tras conocerse los procedimientos, la AFA defendió la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter LLC y sostuvo en un comunicado que el acuerdo había sido analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. Mientras tanto, la Justicia continúa examinando el contrato secuestrado y el circuito financiero asociado, en una causa que podría derivar en implicancias de alcance internacional.