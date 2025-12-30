La causa ANDIS suma un nuevo frente: una ex funcionaria pidió su sobreseimiento y negó vínculos con los hechos investigados

Ornella Calvete pidió su sobreseimiento en la causa que investiga presunta corrupción en la ANDIS.

Negó haber intervenido en decisiones del organismo o tener vínculos con proveedores del Estado.

Aseguró que su nombre aparece en la causa solo por su relación familiar con otro imputado.

Sostuvo que el dinero hallado en un allanamiento no le pertenece y tiene origen lícito.

Cuestionó la interpretación de mensajes de WhatsApp incorporados al expediente.

La Justicia deberá evaluar su situación procesal de manera individual.

La investigación judicial por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que una ex funcionaria nacional solicitara formalmente su sobreseimiento. Se trata de Ornella Calvete, quien presentó un escrito ante la Justicia en el que negó de manera tajante haber participado en las maniobras bajo análisis y pidió que su situación procesal sea evaluada de forma individual, al margen del resto de los imputados.

La presentación quedó incorporada al expediente que tramita en los tribunales federales y que busca determinar posibles irregularidades en el funcionamiento de la ANDIS. En su descargo, Calvete sostuvo que su rol dentro de la administración pública no tuvo incidencia alguna en el organismo investigado y que nunca intervino en decisiones vinculadas al área de discapacidad ni mantuvo contacto con proveedores del Estado.

Según explicó, su paso por el Ministerio de Economía no incluyó funciones relacionadas con el sistema de salud ni con la ANDIS. En esa línea, afirmó que jamás participó en gestiones, reuniones o intercambios que tuvieran como eje contratos, prestaciones o compras vinculadas al organismo. De acuerdo con su planteo, la única razón por la que su nombre aparece en la causa es su vínculo familiar con otro de los imputados, circunstancia que, a su criterio, no puede justificar una imputación penal.

Uno de los ejes centrales del pedido de sobreseimiento estuvo vinculado al dinero hallado durante un allanamiento realizado en el departamento donde residía. Calvete sostuvo que esos fondos no le pertenecían y que eran propiedad de una empresa en la que su padre figura como accionista. Además, remarcó que el dinero ya se encontraba en el inmueble antes de que ella se mudara al lugar.

En su escrito, la ex funcionaria afirmó que desconocía el monto exacto del dinero incautado y que nunca tuvo acceso ni disposición sobre esos fondos. Como respaldo, señaló que una accionista de la firma INDECOMM S.R.L. inició un reclamo judicial por ese dinero y logró acreditar su origen lícito. “Nunca toqué ni dispuse de ese dinero”, sostuvo en su presentación, en un intento por despejar sospechas sobre su eventual participación en maniobras irregulares.

Otro punto relevante del descargo estuvo centrado en los mensajes de WhatsApp que forman parte del expediente. Para la defensa de Calvete, esos chats fueron interpretados de manera incorrecta por la fiscalía. Según explicó, los intercambios no guardan relación alguna con la ANDIS ni con proveedores del Estado, sino que hacían referencia a un eventual negocio privado vinculado a la importación de agroquímicos.

En ese contexto, la ex funcionaria se refirió específicamente a la frase “karinear la comisión”, que aparece en uno de los mensajes analizados por los investigadores. Calvete aseguró que se trató de una expresión utilizada en tono de broma y que no puede ser interpretada como una alusión a una comisión ilegal. Además, argumentó que resultaría ilógico hablar seriamente de una maniobra de ese tipo en un contexto de alta exposición pública y a través de un canal informal.

El escrito también incluyó una negativa explícita respecto de cualquier vínculo laboral, comercial o societario con empresas del sector salud. Calvete afirmó que nunca celebró contratos con áreas estatales relacionadas con medicamentos, insumos médicos o prestaciones sanitarias. En paralelo, describió una relación personal compleja con su padre y aseguró no haber tenido conocimiento de sus presuntas actividades.

En el cierre de su presentación, la ex funcionaria reiteró que no tuvo participación directa ni indirecta en los hechos investigados y solicitó que la Justicia disponga su sobreseimiento. Ahora, será el turno de los fiscales y del juez interviniente analizar los argumentos aportados y definir si corresponde desvincularla de la causa o avanzar con nuevas medidas de prueba.