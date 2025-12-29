El misterioso aceramiento cada día mayor entre Pullaro y Perotti

Por Juan Palos

El acercamiento entre Pullaro y Perotti entusiasma a unos y preocupa a otros. El exgobernador es quien más se beneficia; actualmente, ocupa un rol lastimoso en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo, según Pullaro, tracciona una cantidad significativa de votos que podrían ser vitales para sus aspiraciones en 2027.

Hay quienes afirman que las consultas entre ambos son constantes, mientras que otros sostienen que Perotti actúa como un asesor en las sombras. También se menciona que podría ser considerado como vicegobernador de Pullaro en 2027. A pesar de su actual devaluación, Perotti lleva consigo la marca Rafaela, lo cual le interesa a Pullaro, quien es consciente de que el intendente de la ciudad de Rafaela, Leonardo Viotti, está llevando a cabo una gestión lastimosa. Perotti podría ser la clave para colocar a alguien funcional al frente de la ciudad en 2027, ya que en la provincia, la marca Rafaela tiene mucho peso.

Perotti ve en su acercamiento con Pullaro la oportunidad de salir del ostracismo político y volver a influir en la política santafesina. Su principal interés es ser candidato de Provincias Unidas y regresar a la Cámara de Diputados de la Nación, aunque para Pullaro, esto podría representar lisa y llanamente un "salvavidas de plomo".