El viaje del titular de la UIF a Washington que puede profundizar las causas por el dinero de la AFA

Las investigaciones judiciales que analizan los movimientos sospechosos de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podrían ingresar en una etapa decisiva en los próximos días. Tres jueces que instruyen causas en la Argentina y con conexiones en los Estados Unidos esperan acceder a nueva información sensible a partir de una misión oficial que encabezará el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, quien tiene previsto viajar a Washington durante la primera semana de 2026 para mantener reuniones con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

El FinCEN es un organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense especializado en la detección, análisis y prevención de delitos financieros, en particular el lavado de dinero. Entre la UIF y ese ente rige un convenio de cooperación que habilita el intercambio de información de inteligencia financiera, tanto a pedido de una de las partes como de manera espontánea, cuando se detectan maniobras sospechosas con posible impacto transnacional.

En este caso, el foco está puesto en un conjunto de investigaciones interrelacionadas que indagan un presunto circuito de manejo y desvío de fondos de la AFA a través de sociedades constituidas en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos, entre ellas Florida, Georgia y Delaware. La sospecha central apunta a que esos vehículos societarios habrían sido utilizados para canalizar ingresos en dólares generados por la actividad futbolística hacia estructuras de difícil trazabilidad.

Dentro de ese entramado, la lupa judicial se posa sobre Tourprodenter LLC, una compañía creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Según consta en los expedientes, la firma posee un contrato de exclusividad para organizar partidos amistosos de la selección argentina y para intervenir en acuerdos internacionales en nombre de la AFA. Para los investigadores, se trata de una sociedad sin empleados ni estructura operativa real, que habría funcionado como canal para desviar ingresos millonarios.

Las sospechas abarcan no solo los partidos disputados por el seleccionado argentino tras la consagración en el Mundial de Qatar, sino también fondos provenientes de sponsoreos y otros acuerdos comerciales. En ese contexto, la Justicia argentina avanzó con medidas de impacto: la vivienda de Faroni fue allanada por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y el empresario quedó sujeto a una prohibición de salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Sin embargo, Tourprodenter no sería la única pieza del esquema bajo análisis. De acuerdo con las investigaciones preliminares, existirían al menos otras cinco entidades jurídicas con estrecha vinculación entre sí y con aparente relación directa con dirigentes de la AFA. Todas ellas, además, tendrían cuentas bancarias abiertas en entidades de primer nivel de los Estados Unidos, un dato que refuerza la dimensión internacional del caso.

Durante los encuentros previstos en Washington, Starc buscará acceder a información detallada sobre lo que fuentes oficiales describen como una “megaestructura” societaria, integrada por un entramado complejo de personas jurídicas radicadas en distintas jurisdicciones. Ese tipo de ingeniería, advierten los especialistas, suele ser utilizada para ocultar la identidad de las personas físicas que se encuentran detrás de los movimientos de fondos, es decir, los beneficiarios finales.

La identificación de esos beneficiarios finales es uno de los pilares centrales de las políticas de prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo. Argentina forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto a otras 37 jurisdicciones y participa activamente del Grupo Egmont, que nuclea a las unidades de inteligencia financiera del mundo. Ese marco de cooperación internacional es considerado determinante para investigaciones de alta complejidad como las que hoy rodean al patrimonio y a las operaciones de los principales dirigentes de la AFA.

Además, varias de las maniobras investigadas podrían encuadrar como delitos financieros según la legislación estadounidense. Por ese motivo, no se descarta que el Departamento de Justicia y fiscales federales de ese país terminen interviniendo en las pesquisas. En función de ese escenario, el titular de la UIF también podría mantener reuniones con otros funcionarios clave durante su visita, en un viaje que promete aportar datos decisivos para causas que ya tienen impacto político, judicial y deportivo.