Inseguridad vial: "Propongo que los funcionarios se aumenten sus sueldos, quizá así se decidan a hacer algo"

Por Carlos Zimerman

La situación de la seguridad vial en Rafaela ha alcanzado un punto crítico que ya no se puede ignorar. Los accidentes de tránsito se han vuelto una constante, y la respuesta de la Municipalidad resulta, por decir lo menos, decepcionante. A la cabeza de esta problemática, el responsable del área parece estar completamente desbordado, lo que se traduce en consecuencias trágicas como la reciente muerte ocurrida ayer en pleno centro de la ciudad. Esta realidad debería ser suficiente para que la administración municipal reconsidere su estrategia; sin embargo, no parece haber una política de seguridad vial clara y efectiva.



Uno de los principales problemas es la falta de educación vial. Sin una formación adecuada y programas de concientización, el riesgo en las calles seguirá en aumento. Los escasos controles actuales no son más que un mero trámite y carecen de la rigurosidad necesaria. En este sentido, la premisa fundamental de cualquier política efectiva de seguridad vial—“presencia, permanencia y rigurosidad”—está totalmente ausente.



Curiosamente, el intendente se niega a buscar asesoría de expertos, incluso de otras ciudades, lo que podría aportar soluciones innovadoras y eficaces. Desde hace tiempo venimos solicitando un cambio de actitud por parte del Estado municipal, pero hasta ahora nuestras demandas parecen caer en oídos sordos. Lamentablemente, nos vemos obligados a cuestionar si un aumento salarial significativo para los funcionarios podría, de alguna manera, motivarles a poner en primer plano la cuestión de la seguridad vial. Proponemos un incremento del 500% en sus salarios, así como vacaciones dobles y la posibilidad de elegir sus destinos vacacionales, todo ello con la condición de que se comprometan a trabajar en la solución de esta crisis. No se trata de un capricho; estamos hablando de vidas humanas.



La postura de la administración actual parece estar más centrada en evitar responsabilidades que en actuar con sentido de urgencia. Al final del día, los ciudadanos de Rafaela no quieren más promesas vacías; lo que necesitan son acciones concretas que aseguren su seguridad y bienestar. La falta de acción en este tema no solo es una falta de respeto, sino una burla a quienes les otorgaron el mandato. Es imperativo que se comprendan las consecuencias de esta inacción: cada día que pasa, la tensión en la comunidad crece y se acerca al límite. Rafaela no puede seguir soportando más muertes en sus calles.