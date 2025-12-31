Los detalles de la denuncia de Romina Gaetani a su expareja

Romina Gaetani se encuentra en un estado de conmoción tras haber denunciado a su expareja por violencia de género. Las autoridades han iniciado el expediente y ya se han realizado las primeras pericias; se esperan más pruebas mientras el proceso avanza con confidencialidad.

La denuncia presentada por Gaetani no requiere ser ratificada, lo que asegura que la causa seguirá su recorrido judicial. Hasta ahora, las declaraciones de la actriz y los testimonios del personal de vigilancia que atendió el incidente son los principales elementos del expediente.

Asimismo, se ha llevado a cabo la certificación de lesiones. Actualmente, se continúa la recolección de pruebas adicionales para complementar la investigación. Según informaciones de TN, el agresor ya ha sido notificado. La causa se caratula como lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Si es encontrado culpable, podría enfrentar una pena de prisión en suspenso que varía entre seis meses y dos años.