Brasil, Uruguay, Chile o Argentina: cuánto cuesta ir de vacaciones a cada destino

Un relevamiento de la consultora Focus Market revela que los costos de vacaciones varían notablemente según el destino. En un contexto donde las escapadas cortas y el turismo interno están en auge, los viajes al exterior han incrementado significativamente en precios de alojamiento, pasajes aéreos y bienes básicos.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que muchos argentinos adelantaron sus reservas para destinos internacionales aprovechando un tipo de cambio favorable. Sin embargo, tras un ajuste en el tipo de cambio, la demanda se revirtió, lo que se reflejó en altos niveles de ocupación en destinos locales durante los últimos fines de semana largos.

Destinos más consultados para vacaciones 2026

Las plataformas de turismo han identificado los destinos nacionales e internacionales más consultados por los argentinos para planificar sus vacaciones en 2026. En el ámbito nacional, la Costa Argentina sigue liderando, con Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar como opciones preferidas. Otros lugares destacados incluyen la Patagonia, Cuyo y las Sierras de Córdoba.

En el ámbito internacional, Brasil (especialmente Florianópolis y Río de Janeiro) es el destino más buscado, seguido por Chile, Uruguay, México y República Dominicana.

Di Pace destacó que muchos prestadores ajustaron sus tarifas de manera que las subas interanuales se mantuvieron por debajo de la inflación promedio, buscando así continuar siendo competitivos y atrayendo demanda a destinos locales.

Costos de vacaciones en destinos nacionales

El análisis de Focus Market detalla los costos estimados para viajar a diversos destinos nacionales. Por ejemplo:

Mar del Plata : Un paquete de 14 noches para una familia de cuatro personas (dos adultos y dos niños) se estima en $5.121.156 , lo que representa un aumento del 4% interanual.

: Un paquete de 14 noches para una familia de cuatro personas (dos adultos y dos niños) se estima en , lo que representa un aumento del 4% interanual. Bariloche : El costo asciende a $7.693.084 , un incremento del 28% respecto al año anterior.

: El costo asciende a , un incremento del 28% respecto al año anterior. Mendoza: Aparece por primera vez en el relevamiento, con un costo de $3.601.467.

Costos de vacaciones en destinos internacionales

En cuanto a los destinos internacionales, los costos son más elevados:

Brasil (Río de Janeiro): Un paquete de 14 noches para cuatro personas suma $8.412.283 , con un incremento del 6% interanual.

(Río de Janeiro): Un paquete de 14 noches para cuatro personas suma , con un incremento del 6% interanual. Uruguay (Punta del Este): El costo es de $10.978.158 , lo que representa un aumento del 32% respecto al año anterior.

(Punta del Este): El costo es de , lo que representa un aumento del 32% respecto al año anterior. Chile (Santiago): Por primera vez relevado, el costo es de $7.362.873.

Di Pace concluyó que se observa un crecimiento en el interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana, con los hogares priorizando experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que promueve el turismo interno para la próxima temporada.