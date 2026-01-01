A seis meses del mundial Enzo Fernández recibió una inesperada noticia

Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección Argentina, comienza el año del Mundial 2026 con una significativa noticia que podría alterar su semestre en el Chelsea. El club londinense ha prescindido de Enzo Maresca como director técnico de manera sorpresiva, dejando al mediocampista argentino en una nueva etapa de incertidumbre.

Chelsea, que ganó el Mundial de Clubes y la Conference League la temporada pasada, actualmente ocupa el quinto lugar en la Premier League, lo que le otorga una plaza provisional en la Europa League. Sin embargo, la relación entre la dirigencia y Maresca se había deteriorado y, tras 18 meses al mando, ambas partes acordaron rescindir el contrato.

Recientemente, después de una victoria ante el Everton, Maresca había expresado que estaba atravesando momentos difíciles en su gestión, especialmente en medio de rumores que lo vinculaban al Manchester City, ante una posible salida de Pep Guardiola.

En su último encuentro, Chelsea empató 2-2 contra el Bournemouth, con un notable gol de Fernández, pero solo logró acumular dos victorias en ocho partidos durante diciembre, lo que le costó la salida de puestos de Champions League.

Según medios en Inglaterra, ya suenan dos nombres para tomar las riendas del equipo: Liam Rosenior, actual entrenador del Racing de Estrasburgo —donde juegan Valentín Barco y Joaquín Panichelli—, y Olivier Glasner, quien dirige al Crystal Palace. Cabe destacar que el club francés forma parte del grupo BlueCo, propietario del Chelsea.