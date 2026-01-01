Roberto Carlos fue internado de urgencia

Roberto Carlos, exlateral izquierdo del Real Madrid y de la selección brasileña, se encuentra hospitalizado en Brasil tras ser sometido a una cirugía cardíaca de emergencia. El exfutbolista de 52 años estaba de vacaciones en su país natal cuando fue a realizarse chequeos médicos por un pequeño trombo en una pierna.

Los estudios revelaron que su corazón funcionaba significativamente por debajo de lo normal, lo que llevó a los médicos a internarlo y operarlo de inmediato. Durante la intervención, que inicialmente estaba programada para 40 minutos, surgió una complicación y duró casi tres horas.

La operación fue un éxito y Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, se encuentra estable, aunque bajo vigilancia médica. Según el diario As, permanecerá en observación al menos 48 horas más mientras se espera su recuperación. El propio Roberto Carlos tranquilizó a sus seguidores con un mensaje: “Ahora ya estoy bien”.