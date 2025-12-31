Lionel Scaloni a lo Franco Colapinto

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, regresó a su país tras una intensa temporada y planea pasar el Año Nuevo con su familia en su pueblo natal, Pujato. En las últimas horas, se viralizó un video de su visita a una pista de karting indoor en Rosario, donde participó de una carrera familiar.

El lugar compartió el video en sus redes sociales, describiendo la presencia del entrenador como una “visita de lujo”. En las imágenes, Scaloni se mostró competitivo, luchando por el liderazgo de la carrera. A pesar de tratarse de una actividad recreativa, demostró habilidades al volante, realizando maniobras arriesgadas y prolijas, y finalmente logró la victoria.

Los comentarios en el video reflejaron la sorpresa y admiración de los fanáticos, quienes elogiaron sus destrezas y enviaron buenos deseos. Entre los mensajes, destacó uno del piloto argentino Facundo Ardusso.