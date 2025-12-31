¿Briatore se va de Alpine?

Alpine se perfila como un actor importante en la próxima temporada de Fórmula 1, no solo por su desempeño en pista. Según informes de Europa, Christian Horner, exdirector deportivo de Red Bull, está en negociaciones para comprar el 24% de las acciones de la escudería, junto a un grupo inversor. Este movimiento podría llevar a Horner a un alto cargo dentro de la estructura del equipo.

Horner dejó Red Bull en 2024 tras una exitosa década que incluyó títulos con Sebastian Vettel y Max Verstappen. Su regreso, con un rol clave en Alpine, podría también significar la salida de Flavio Briatore, actual asesor deportivo del equipo desde su contratación por Renault. Aunque ambos son figuras influyentes en el paddock y mantienen una buena relación, la llegada de Horner complicaría su permanencia en Alpine.

El cambio de liderazgo se da en un contexto en el que la escudería ha enfrentado dificultades económicas y deportivas. En 2025, hubo especulaciones sobre la posible venta de Alpine debido a su bajo rendimiento y la falta de dirección clara, lo que afectó su valor comercial.

Los reportes indican que Horner está dispuesto a ofrecer 763 millones de euros a Otro Capital, actual propietario del 24% de Alpine. Desde su incorporación a la F1 en 2005, Horner ha llevado a Red Bull Racing a ganar varios campeonatos, y su entrada a Alpine podría beneficiar al piloto Franco Colapinto, quien competirá junto a Pierre Gasly en la próxima temporada.

Con el año 2026 marcado como un periodo de transición para la F1, Alpine espera mejorar su rendimiento después de una temporada complicada. La llegada de un nuevo motor Mercedes podría ofrecerles una ventaja competitiva y posicionarlos entre los seis mejores en el Campeonato de Constructores.