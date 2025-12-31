Faroni deberá declarar por el presunto desvío de fondos de la AFA y la Justicia refuerza la investigación por lavado

Faroni deberá declarar el 19 de enero de 2026 por presunto lavado de activos.

Fue interceptado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado.

Los investigadores sospechan que descartó un celular para evitar su peritaje.

La causa gira en torno al vínculo entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC.

Un contrato otorgaba a esa empresa exclusividad y una comisión del 30%.

La Justicia busca reconstruir la ruta del dinero y determinar beneficiarios finales.

La causa judicial que investiga un presunto esquema de lavado de activos y desvío de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alto impacto. Luego de haber sido interceptado cuando intentaba viajar a Uruguay y de quedar momentáneamente impedido de salir del país, el empresario teatral Javier Faroni fue citado a declarar y deberá presentarse ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 el próximo 19 de enero de 2026, a las 10 de la mañana.

La convocatoria fue ratificada por el juez federal Luis Armella, quien investiga a Faroni por su presunta participación en un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos que tendría como eje la operatoria financiera de la AFA. La citación se produjo luego de una secuencia de decisiones judiciales que incluyeron idas y vueltas en torno a la prohibición de salida del país, un episodio que expuso la sensibilidad del expediente y la preocupación de los investigadores por el riesgo de fuga.

Según la reconstrucción del caso, el tribunal había informado inicialmente al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina que Faroni se encontraba habilitado para viajar al exterior, por lo que se dispuso dejar sin efecto una prohibición previa y se le devolvió el pasaporte. Sin embargo, en la madrugada del martes, cuando el empresario intentó abordar un vuelo privado con destino a Uruguay desde Aeroparque, fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y notificado de una nueva restricción para abandonar el país, ordenada por el magistrado a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Las actuaciones judiciales indican que Faroni se encontraba en Uruguay y que decidió regresar a la Argentina el lunes por la mañana, supuestamente alarmado por las acusaciones que comenzaron a trascender en su contra. Su permanencia en el país iba a ser breve —alrededor de 12 horas—, pero quedó frustrada cuando se le comunicó la prohibición de salida. En ese contexto, los investigadores detectaron un comportamiento que encendió aún más las alertas: el empresario habría descartado un teléfono celular para evitar su secuestro y posterior peritaje. Al ser requerido por las autoridades, afirmó no tener el dispositivo consigo. Solo se halló un chip, que ahora será analizado para determinar si pertenecía a ese equipo.

La causa se apoya en una serie de allanamientos realizados tanto en una residencia de Nordelta como en dos sedes de la AFA, incluida la ubicada en la calle Viamonte 1366. El objetivo fue secuestrar contratos y documentación contable que permitan esclarecer los movimientos económicos, el destino de fondos recaudados en el exterior y eventuales deudas con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El nombre de Faroni adquirió centralidad en la investigación a partir del análisis de los vínculos financieros entre la AFA y la firma TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida en agosto de 2021. Por decisión de la asociación, esa empresa fue designada como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para organizar partidos amistosos, administrar cobros internacionales, gestionar pagos logísticos y transferir excedentes a la AFA.

Durante los allanamientos, los investigadores hallaron un contrato que confirmó ese rol exclusivo y estableció una comisión del 30% por la gestión de cobros y pagos fuera del país. Ese documento se convirtió en una de las piezas clave del expediente.

La pesquisa se inscribe dentro de una investigación más amplia que tiene como eje a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación del objeto procesal, el foco se extendió a Faroni, a su esposa Erica Gillette y a otras personas que figuran como administradores o beneficiarios de las sociedades bajo la lupa. Según el dictamen fiscal, todos ellos presentan “perfiles económicos incompatibles” con los montos manejados, lo que refuerza la hipótesis de utilización de prestanombres.

Otro aspecto sensible del caso es el presunto desvío de fondos al exterior. La fiscalía sostiene que, a través de TourProdEnter LLC, se habrían canalizado transferencias hacia cuentas en Estados Unidos y luego dispersado el dinero entre distintas sociedades constituidas en Florida. El objetivo ahora es reconstruir la ruta completa del dinero y determinar quiénes fueron los beneficiarios finales.

En ese marco, el juez Armella dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa y de las personas y empresas vinculadas, habilitando el acceso a información tanto en la Argentina como en el extranjero. La declaración indagatoria prevista para enero aparece así como un paso clave en una causa que podría tener derivaciones de alcance internacional.