El balance del PRO sobre la gestión Milei: logros macroeconómicos y deudas estructurales

La Fundación del PRO reconoce avances macroeconómicos en la gestión Milei.

La inflación cayó con fuerza y se consolidó el superávit fiscal.

El empleo formal sigue estancado y el crecimiento es poco intensivo en trabajo.

Aumentó la esperanza social y la aprobación presidencial.

Persisten fuertes deudas en reformas laboral, tributaria y previsional.

El informe advierte que la mejora aún no llega plenamente a la vida cotidiana.

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la Fundación Pensar, usina de ideas del PRO, presentó un informe que ofrece un balance matizado de la experiencia libertaria en el poder. Bajo el título “A mitad de camino”, el documento reconoce avances significativos en materia macroeconómica, pero advierte que esos resultados aún no se traducen de manera homogénea en la vida cotidiana y que persisten desafíos estructurales que el Ejecutivo deberá enfrentar para consolidar el rumbo.

El trabajo, cuya introducción lleva la firma de la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, plantea una advertencia central: el orden macroeconómico, por sí solo, no alcanza. Si bien destaca la estabilización de variables clave, señala que existen regiones y sectores donde la realidad diaria sigue siendo “cuesta arriba”. En ese marco, el informe reclama mayor coordinación con provincias y municipios, planificación sostenida y el retorno de la obra pública como herramienta de desarrollo. “Si esto falta, el cambio real se diluye”, sintetiza el texto.

En el plano económico, el balance es mayormente positivo. El apartado elaborado por Nicolás Gadano y Bautista Santamarina subraya que el principal logro de la administración Milei fue la estabilización macroeconómica. La inflación interanual descendió del 211% al 26% en el último bienio, mientras que el superávit fiscal se consolidó como el eje del programa económico, permitiendo reducir el déficit y estabilizar la política monetaria. El informe reconoce, además, una recuperación de la actividad tras años de estancamiento.

Sin embargo, Pensar advierte que ese proceso sigue condicionado por problemas no resueltos. Entre ellos, la necesidad de completar la liberalización del mercado cambiario para las empresas y la recomposición de las reservas internacionales, que rondan los USD -15.000 millones y se ubican por debajo del nivel existente al inicio de la gestión. A esto se suma un mercado laboral que muestra rigideces persistentes: el desempleo formal se mantiene prácticamente estancado desde 2011 y el crecimiento reciente estuvo impulsado por sectores con baja capacidad de generación de empleo, como la minería, la energía y el agro.

La reforma laboral aparece como una herramienta potencial para revertir esas limitaciones. El informe sostiene que podría corregir debilidades estructurales —altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad—, aunque aclara que sus efectos difícilmente sean inmediatos. El analista Lucas Tettamanti aporta datos que refuerzan esta preocupación: entre noviembre de 2023 y el cierre del período analizado, la industria perdió 42.400 empleos formales y la construcción 62.700, concentrando el 75% de la destrucción de empleo privado. El impacto fue más severo en los grandes centros urbanos, mientras que provincias ligadas a los sectores ganadores del modelo, como Neuquén, Chubut y Santa Cruz, mostraron un mejor desempeño relativo.

En cuanto al clima social, el informe detecta un cambio de ánimo. Según los relevamientos incluidos, por primera vez los sentimientos positivos superan a los negativos: el 50% de la población se declara esperanzada, frente a un 47% que expresa emociones adversas. La confianza en el gobierno creció un 17,5% interanual y la aprobación presidencial alcanza el 54%. No obstante, persisten focos de insatisfacción, especialmente en torno a jubilaciones y discapacidad, y la preocupación por el costo de vida sigue ocupando un lugar central, aun cuando la inflación dejó de ser el principal problema percibido.

Las reformas estructurales aparecen como la gran deuda del período. El diputado Fernando de Andreis y el equipo de Pensar enumeran una reforma laboral integral, una reforma tributaria que simplifique un sistema con 115 impuestos —85 de ellos municipales— y un rediseño del sistema previsional, cuyo déficit representa cerca del 50% del gasto público nacional. También se advierte sobre problemas institucionales, como las vacancias en el Poder Judicial, restricciones al acceso a la información pública y pendientes en materia de ética y transparencia.

El informe concluye que la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas constituyen un punto de partida relevante, pero insuficiente. Para el PRO, sin reformas estructurales e institucionales que impacten en el empleo, la inversión y la calidad del Estado, la mejora en la vida cotidiana seguirá siendo parcial y frágil.