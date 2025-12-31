Kicillof cierra el año con un mensaje político y deja señales rumbo a 2027

Axel Kicillof difundió un spot de fin de año con fuerte proyección política nacional.

El video marca diferencias con la gestión de Javier Milei y sus políticas.

El gobernador expone obras provinciales y critica la falta de inversión nacional.

El mensaje plantea la construcción de una “alternativa nacional” rumbo a 2027.

Kicillof se posiciona como posible eje de unidad del peronismo, pese a internas visibles.

El spot incluye un gesto hacia Cristina Kirchner, a quien calificó como víctima de una condena injusta.

Axel Kicillof eligió el cierre de 2025 para dar una señal política de mayor alcance. A través de un spot difundido desde la cuenta del Movimiento Derecho al Futuro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lanzó un mensaje que trasciende el balance de gestión y se proyecta hacia el escenario nacional. El video, publicado como pieza de fin de año, expone diferencias explícitas con el gobierno de Javier Milei y plantea la necesidad de construir una “alternativa nacional”, con el mandatario bonaerense como figura central.

La política, incluso en tiempos de receso, no se toma pausas. Aunque todavía falta más de un año para que se active formalmente la carrera presidencial, Kicillof decidió anticipar el movimiento y comenzar a instalar su perfil como posible candidato para 2027. El spot no lo dice de manera directa, pero la construcción del mensaje, el tono y los ejes elegidos dejan poco margen para interpretaciones alternativas.

El video, de más de cuatro minutos de duración, se organiza en dos grandes tramos. En el primero, se traza un contraste entre el balance del Gobierno nacional y el de la administración bonaerense durante 2025. Allí, Kicillof pone en primer plano las obras realizadas en la Provincia, con especial énfasis en infraestructura, educación y salud, y contrapone ese panorama con lo que define como una falta de inversión y de acompañamiento por parte de la Casa Rosada.

El segundo tramo se concentra en las diferencias políticas y simbólicas entre el gobernador y el Presidente. El spot recupera algunos de los cruces más duros del año, incluidos los calificativos que Milei utilizó para referirse a Kicillof y las insinuaciones sobre una eventual intervención federal en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es claro: presentar al mandatario provincial como blanco de ataques del poder central y, al mismo tiempo, como una figura que resiste y confronta el rumbo libertario.

En ese marco, el mensaje insiste en la idea de una alternativa a las políticas nacionales. El Movimiento Derecho al Futuro aparece como la herramienta desde la cual Kicillof busca proyectarse más allá de los límites provinciales. La narrativa apunta a consolidar un liderazgo que no se limite a la gestión bonaerense, sino que aspire a nuclear a los distintos sectores del peronismo en un escenario marcado por internas visibles y disputas de poder.

La pieza audiovisual no elude esas tensiones. Aunque las diferencias entre el gobernador y La Cámpora se profundizaron en el último tiempo, el spot incluye una referencia explícita a Cristina Fernández de Kirchner. Kicillof afirma que la ex presidenta fue víctima de “una condena totalmente injusta y por fuera de la ley”, una definición que funciona como gesto político hacia el núcleo duro del kirchnerismo y como intento de evitar una ruptura abierta con el liderazgo histórico del espacio.

Ese guiño busca equilibrar un delicado juego interno. Por un lado, Kicillof procura afirmarse como una figura con identidad propia y con capacidad de disputar la conducción del peronismo. Por otro, evita un enfrentamiento frontal con Cristina Kirchner, consciente de que cualquier proyecto nacional necesitará, al menos, de un entendimiento con ese sector.

El spot de fin de año, presentado formalmente como un balance político, opera en los hechos como un primer paso de posicionamiento electoral. La estrategia parece apuntar a ocupar el lugar de principal referente opositor al gobierno de Milei, en un contexto de reconfiguración del sistema político y de debate abierto sobre el futuro del peronismo.

Así, mientras el calendario todavía marca distancia con 2027, Kicillof decidió adelantar la discusión y comenzar a disputar sentido, liderazgo y proyección nacional desde ahora.